Près de 1,4 M$ en dons pour une maison de soins palliatifs

Cela faisait 13 ans que le projet était coincé sur les planches à dessin. Grâce à la contribution de deux familles influentes de Shawinigan, en Mauricie, la ville aura finalement sa maison de soins de palliatifs.

La Maison des Trois Colombes, qui sera une des rares installations du genre dans la région, sera réalisée grâce à une généreuse contribution de Jean Chrétien.

L’ex-premier ministre a signé un chèque personnel de 845 000$ qui permet de lancer les opérations.

«Toute ma famille vient de la Mauricie. C’est un montant qui vient majoritairement de la famille, mais aussi de quelques amis. On fait des téléphones, on invite des gens à manger et ils trouvent que le lunch leur coûte cher», a lancé à la blague Jean Chrétien.

«Pour moi, c’est une façon de dire merci aux gens qui ont voté pour moi durant 40 ans», a ajouté M. Chrétien.

Jusqu’ici, seule la maison Albatros de Trois-Rivières offrait ce genre de services dans la région.

Les enfants de Gabriel Buisson, le fondateur de la Société Laurentide, ont fait cadeau de leur résidence familiale, qui abritera désormais l’organisme.

«Ça fait un pincement au cœur; on laisse derrière nous beaucoup de symbole et de souvenirs, mais on a la certitude que c’est la bonne chose à faire», a confié André Buisson.

«Le site est fantastique, il y a des arbres, c’est au-dessus de la rivière Saint-Maurice. Ce sera l’une des plus belles (maisons)», a ajouté l’ex-premier ministre.

Les dons des familles Chrétien et Buisson totalisent près d’un 1,4 millions de dollars, c’est plus de 60% de l’objectif de financement.

«C’est extraordinaire, des gens de cœur impliqués dans la région et ils nous le prouvent encore aujourd’hui», a précisé Lise Landry, la présidente de la Maison des Trois Colombes.

Le projet se concrétise alors que les demandes d’aide médicale à mourir se multiplient.

L’an dernier, en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, sur les 2409 personnes qui ont eu recours aux soins palliatifs, seulement 187 l’ont fait dans une maison spécialisée, faute de ressources.

Il manque encore 850 000 dollars pour lancer officiellement les activités de l’organisme. Si tout va comme prévu, la Maison de Trois Colombes ouvrira ses portes en décembre prochain.