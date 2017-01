Revenu Québec lance un programme d’accompagnement pour les PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent désormais bénéficier d’un programme d’accompagnement en matière de fiscalité.

Lancé vendredi par Revenu Québec, ce programme d’aide gratuit vise à informer les PME sur leurs droits et obligations fiscales, ainsi que sur les crédits et remboursements auxquelles elles pourraient avoir droit. De plus, les entrepreneurs qui choisissent d’adhérer à ce service pourront bénéficier d’une analyse sommaire de leurs livres et registres comptables.

Cette initiative a été lancée officiellement à Montréal, vendredi matin.

«Grâce à la mise en place de ce programme d'accompagnement, qui répond à une demande du milieu des affaires, Revenu Québec souhaite développer des relations de confiance basées sur la collaboration, l'ouverture et la transparence», a déclaré, André Fortin, député de Pontiac et adjoint parlementaire du ministre des Finances.

Les PME participantes pourront, si elles le désirent, rencontrer des agents de soutien à leur lieu d’affaires ou dans les bureaux de Revenu Québec. Ce soutien administratif pourra aussi être effectué par téléphone.

Ce programme s’adresse aux entreprises et particuliers en affaires qui ont récemment lancé leurs activités et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions $.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) estime qu’il s’agit d'une belle initiative puisque les questions fiscales sont complexes en entreprises.

«Nous sommes heureux de voir que le gouvernement et Revenu Québec ont répondu favorablement à notre demande de mettre sur pied un tel service. De plus, nous avons obtenu la confirmation qu'il s'agit d'une initiative pour soutenir les entreprises et les particuliers en affaires; en conséquence, les informations obtenues dans le cadre de ce programme d'accompagnement ne seront pas utilisées aux fins de vérification fiscale», a affirmé la porte-parole nationale de la FCEI, Martine Hébert.