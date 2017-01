S'opposer aux États-Unis à l'ONU, c'est s'exposer à des conséquences

La nouvelle ambassadrice américaine aux Nations unies a employé vendredi un ton péremptoire et menaçant pour mettre en garde les pays s'opposant aux velléités diplomatiques du président Donald Trump qu'ils pourraient en subir les conséquences.

L'ancienne gouverneure de l'État de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui n'a aucune expérience en matière de politique internationale, a également fait savoir que la nouvelle administration américaine pousserait à une réforme profonde des Nations unies.

«L'objectif de l'administration (Trump) est de montrer la valeur de l'ONU, et la façon dont nous montrerons la valeur sera de montrer notre force, de faire porter notre voix, de soutenir nos alliés et de nous assurer que nos alliés nous soutiennent», a déclaré Nikki Haley, s'exprimant pour la première fois au siège des Nations unies à New York.

«Pour ceux qui ne nous soutiennent pas: nous notons vos noms» et «nous répondrons en fonction», a-t-elle menacé, avant son premier entretien avec le nouveau secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Cette fille d'immigrés indiens a clairement prévenu de prochaines coupes budgétaires pour l'organisation qualifiée par ses détracteurs de bureaucratie surdimensionnée et inefficace.

«Le temps est venu pour la force. Le temps est venu pour l'action. Le temps est venu pour que les choses soient faites», a poursuivi la diplomate de 45 ans.

«Tout ce qui marche, nous allons l'améliorer. Tout ce qui ne marche pas, nous allons essayer d'y remédier. Tout ce qui semble être obsolète et inutile, nous allons nous en débarrasser», a-t-elle affirmé à la presse.

Des médias aux États-Unis font état d'un projet de décret présidentiel américain qui priverait l'organisation d'une aide financière chiffrée à plusieurs milliards de dollars.

Cette possible coupe budgétaire pourrait faire d'autant plus de mal aux Nations unies que les États-Unis en sont les principaux contributeurs, en finançant 22% de leur budget et 28% des opérations de maintien de la paix. Ces dernières coûtent 7,8 milliards de dollars par an.

Avant sa prestation de serment le 20 janvier, Donald Trump avait qualifié l'ONU de «club pour des gens qui veulent se réunir et passer du bon temps».

Et il avait promis que les «choses (allaient) changer» à l'ONU une fois qu'il serait en fonction, après l'adoption --rendue possible par l'absence de veto de l'administration de Barack Obama-- d'une résolution condamnant les colonies israéliennes en Territoires palestiniens.

«Vous allez constater un changement dans notre façon de gérer les affaires. Il ne s'agit plus de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment», a relevé Nikki Haley, plaçant encore une fois ses pas dans ceux du président américain.

Elle a assuré qu'elle apporterait «un nouveau regard, une nouvelle force, une nouvelle vision».

A l'issue de la rencontre de vingt minutes entre Mme Haley et M. Guterres, le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric a affirmé que le secrétaire général avait été «ravi de rencontrer» l'ambassadrice américaine.

«C'était une rencontre préparatoire», a-t-il précisé, «et le début d'un engagement avec la nouvelle administration américaine».

M. Guterres, qui a succédé au Sud-Coréen Ban Ki-moon le 1er janvier, souhaite lui-même insuffler un changement à l'organisation internationale pour améliorer sa capacité à répondre aux crises.

A l'issue de l'entretien, un responsable américain a évoqué «une conversation utile et productive sur les façons de travailler ensemble pour réformer l'ONU».

La nomination de Nikki Haley aux Nations unies avait été saluée par de nombreux diplomates pour ses positions marquées contre le racisme, en particulier lorsqu'elle avait ordonné le retrait du drapeau confédéré --symbole ségrégationniste pour beaucoup-- qui flottait devant le parlement de son État.

Mais son manque d'expérience diplomatique pourrait rendre son action plus ardue lorsqu'elle sera confrontée à certaines situations complexes figurant à l'agenda du Conseil de sécurité, où les États-Unis sont l'une des cinq puissances à détenir un droit de veto.