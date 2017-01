Les images saisissantes d’une localité durement touchée

La Péninsule acadienne a été très durement touchée par la tempête de verglas qui s’est abattue sur la région mardi.

La localité de Pigeon Hill, située sur l’île de Lamèque, a été particulièrement affectée.

Cynthia Gionet, une résidente de l’endroit, a filmé des images spectaculaires montrant l’ampleur de la dévastation. On peut y voir des centaines de poteaux électriques, effondrés et arrachés par le verglas.

«Ça va faire trois jours qu’on est sans électricité, et ça risque de durer encore très longtemps, a-t-elle expliqué en entrevue à TVAnouvelles.ca. On n’est pas la priorité, on va sûrement passer en dernier», croit la sinistrée.

«L’ordre de priorité des travaux est déterminé d’après les incidents de haute priorité, c’est-à-dire les pannes touchant le plus grand nombre de clients et les urgences», indiquait Énergie Hydro Power sur son site internet.

Cynthia Gionet peut heureusement compter sur une génératrice et sur un poêle à bois pour se tenir bien au chaud. «On a assez de nourriture. Nous on est chanceux, mais tout le monde n’a pas de génératrice. On a de l’aide qui vient de partout, y’a des gens qui nous amènent des génératrices, du gaz, on a beaucoup d’aide», raconte la femme.

Selon Cynthia, même l’essence est difficile à trouver. Des centaines de voitures doivent faire la file pour faire le plein et les stations-service ont du mal à fournir à la demande. À la Coopérative de Caraquet, c’est l’eau et le pain qui se font le plus rare. Heureusement, un camion de livraison a pu réapprovisionner la coopérative en matinée.

De nombreux refuges ont également été ouverts pour accueillir les personnes dans le besoin.

Devant l’ampleur du sinistre, la municipalité de Tracadie a décrété l'état d'urgence, vendredi en matinée.

Certains pourraient être privés d’électricité plusieurs journées encore. Malgré tout, les citoyens gardent le moral et font preuve de solidarité.