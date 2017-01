Trump signe un décret pour «reconstruire» les forces armées

Donald Trump a signé vendredi au Pentagone un décret pour «reconstruire» les forces armées des États-Unis, qui sont déjà les plus importantes du monde.

«Je vais signer un décret pour entamer une grande reconstruction des forces armées des États-Unis, pour développer un plan pour de nouveaux avions, de nouveaux navires, de nouvelles ressources et de nouveaux outils pour nos hommes et femmes en uniforme», a-t-il dit juste après la cérémonie de prise de fonctions de son nouveau secrétaire à la Défense, l'ancien général James Mattis.

Pendant sa campagne, le président Trump a promis de porter la flotte américaine à 350 navires et sous-marins dans les prochaines années, contre un objectif fixé à 310 navires par l'administration Obama, et un niveau actuel de 274 bateaux.

Il aussi promis d'augmenter le nombre d'avions de combat, et le nombre de soldats dans l'armée de terre (US Army), la branche la plus importante de l'armée américaine.

Les républicains estiment qu'après la baisse des budgets militaires sous l'administration Obama, et la charge qu'ont représentée les guerres d'Irak et d'Afghanistan, l'armée américaine a besoin de gros investissements pour retrouver la supériorité militaire qui était la sienne.

«Je pense que nous avons une remise à niveau à faire après beaucoup d'années d'usage intensif de nos matériels», avait déclaré pendant son audition au Sénat le général James Mattis, le secrétaire américain à la Défense.

«Cette remise à niveau n'a pu être faite. Nous avons aussi en ce moment un problème de maintenance, avec des bateaux qui restent en mer plus longtemps parce que ceux qui sont censés les relever ne sont pas prêts».

Les stratèges américains s'inquiètent également des investissements consentis par les Russes et les Chinois pour moderniser leur défense.

Les dépenses militaires américaines, de l'ordre de 3,3% du PIB aujourd'hui, restent toutefois sans égales à travers le monde.

Elles sont près de trois fois supérieures à celles de la Chine, la deuxième puissance militaire mondiale.