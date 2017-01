Un procureur aurait fait des attouchements sur une femme

Un éminent procureur de la Couronne, Maxime Chevalier, fait face à une accusation d’agression sexuelle pour des gestes qui auraient été commis à l’endroit de la conjointe d’un ex-enquêteur de police.

Travaillant au prestigieux Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) où il œuvre à titre de procureur en chef adjoint, Me Maxime Chevalier se retrouve dans l’embarras.

Le 13 janvier dernier, Me Chevalier a fait l’objet d’un mandat d’arrestation visé pour des gestes à caractère sexuel commis sur une femme.

Selon l’acte d’accusation déposé au greffe du palais de justice de Québec, le procureur fait face à une accusation d’agression sexuelle. Les gestes auraient été commis entre le 17 et le 18 juillet dernier à Québec. Ayant déjà exercé à Québec, Me Chevalier habite et travaille maintenant à Montréal.

Le 17 janvier dernier, une date d’audience a été déterminée. Son dossier reviendra donc le 22 mars prochain pour sa comparution officielle au palais de justice de Québec.