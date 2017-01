Une policière blâmée pour avoir incité à ne pas dénoncer un viol

Une policière de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a admis avoir envoyé une photo d’une femme incarcérée a moitié nue à son petit ami, en plus d’avoir découragé une mère de porter plainte dans une histoire d’agression sexuelle, a rapporté le «Ottawa Citizen».

Luanne MacDonald, 46 ans, a plaidé coupable à un chef d’accusation d’obstruction à la justice. Elle a également admis des faits liés à des accusations de voyeurisme, d’abus de confiance et de fraude, sans déposer de plaidoyer jusqu’ici.

Notamment, la policière a fortement incité une mère de famille à ne pas déposer de plainte contre son petit ami, après que ce dernier eut violé sa fille de 14 ans en se livrant à des attouchements. Luanne MacDonald a aussi fait en sorte que l’histoire demeure secrète, en effaçant les traces de ses conversations et en mentant à un enquêteur.

Pourtant, la policière a admis, en discutant avec son petit ami, lui aussi policier pour l’OPP, qu’elle aurait porté plainte si la même chose était arrivée à son propre enfant.

La policière a aussi envoyé une photo d’une femme en état d’ivresse qui avait été arrêtée et placée en détention. La photo avait été prise alors que l’interpellée se trouvait en cellule, sans pantalon.

Mme MacDonald a aussi échangé plus de 600 textos et appels, entre 2011 et 2014, avec un individu qui aurait déjà berné et trahi des policiers et que son superviseur lui a interdit de contacter.

La policière avait vu ses communications placées sous surveillance par l’OPP, qui a ainsi pu prendre connaissance de ces incidents. Le corps policier n’a pas expliqué pour quelle raison il avait cru bon de soumettre l’agente à une telle surveillance.