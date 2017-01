Bernard dans «L’heure bleue»: Sa précieuse amitié avec Céline Bonnier

En vedette dans «L’heure bleue», Benoît Gouin nous parle de son personnage et de la belle amitié qu’il entretient depuis de nombreuses années avec sa complice de jeu, Céline Bonnier.

Contrairement à sa conjointe, Anne-Sophie (Céline Bonnier), le personnage de Bernard Boudrias, incarné par Benoît Gouin, tentera par tous les moyens de conserver une certaine stabilité afin de venir à bout de sa peine.

«Bernard est un homme d’affaires aguerri, responsable, qui aime maîtriser la situation. Il manque toutefois un peu de souplesse et, pour vivre son deuil, sa solution consistera à essayer de resserrer les liens entre les membres de la famille. Au fil du temps, on se rendra compte qu’il est extrêmement bouleversé par la mort de son fils. Il nourrira aussi un grand sentiment de vengeance envers le chauffard inconnu qui est responsable de l’accident. Il développera peu à peu un trouble obsessionnel compulsif et aura des excès de colère. Sans s’en rendre compte, il va blesser les autres parce qu’il est lui-même blessé. En cherchant la lumière, il va finir par sombrer dans quelque chose de beaucoup moins lumineux», résume l’acteur à propos de la descente aux enfers de son personnage.

30 ans d’amitié

Sur une note plus joyeuse, Benoît Gouin nous confie être très heureux de partager l’écran avec Céline Bonnier, avec qui il entretient une amitié depuis près de 30 ans.

«C’est lors de nos études au Conservatoire d’art dramatique de Québec que nous nous sommes rencontrés. À l’époque, j’étais en deuxième année, et Céline, en première. En sortant de l’école, nous avons travaillé à quelques reprises ensemble et nous sommes toujours demeurés amis. On peut ne pas se voir pendant six mois, mais dès qu’on se retrouve, c’est comme si on s’était vus la veille. C’est précieux, une amitié comme ça. On se voit beaucoup plus souvent depuis quelques années puisqu’on est rendus voisins de chalet à la campagne. Cette complicité nous aide d’ailleurs beaucoup dans le cadre des tournages de «L’heure bleue». On se sent très en confiance sur le plateau.»

Amoureux depuis neuf ans

Par ailleurs, Benoît Gouin affirme travailler à l’occasion avec sa conjointe, la traductrice de théâtre Maryse Warda. «Nous avons un projet ensemble, mais je ne peux pas encore en parler. Ça va faire neuf ans cette année que nous sommes en couple. Nous avons profité récemment de nos vacances pour aller dans le Sud et passer du temps au chalet.»

Dans l’attente de la reprise des tournages de «L’heure bleue», le comédien consacrera l’ensemble de son temps à la scène. «Je répète actuellement pour la pièce «Le tour du monde en 80 jours» que j’avais jouée en 2015, au TNM. On partira en tournée à travers le Québec tout le printemps», précise-t-il. À noter que l’acteur tient dans cette production le premier rôle du richissime Philéas Fogg, dont l’histoire est tirée d’un roman de Jules Verne. Pour en savoir plus sur les dates de la tournée, visitez toutatrac.com.