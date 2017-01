Bryce Dallas Howard sans compromis

Vaguement inspiré d’un véritable scandale minier, «Or» met en scène un Matthew McConaughey en homme d’affaires désespéré de trouver un gisement de minerai dans les années 1980.

Bryce Dallas Howard tient le rôle de sa conjointe, une femme forte qui ne s’en laisse pas compter... un rôle un peu à son image comme elle l’a expliqué en entrevue.

Kenny Wells (Matthew McConaughey) est prospecteur et à la tête d’une compagnie minière au début des années 1980. Il parvient à vivre tant bien que mal jusqu’à la crise, qui le frappe de plein fouet. Il se souvient alors de Michael Acosta (Édgar Ramirez), un géologue qu’il a connu en Indonésie. Coup de chance, il découvre un gisement d’or, et Kenny devient riche... au-delà de ses rêves les plus fous. Kay (Bryce Dallas Howard) est serveuse. Que Kenny soit riche ou pauvre, ça lui est égal. Mais, lorsque l’argent lui monte à la tête et qu’elle constate qu’il est en train de se faire plumer par les financiers de Wall Street, elle le quitte.

Si l’histoire de Kenny Wells – le scénario est de Patrick Massett et de John Zinman – est librement inspirée du scandale Bre-X de 1993, le personnage de Kay est, lui, «totalement inventé», explique Bryce Dallas Howard lors d’une interview téléphonique au moment de la promotion du long métrage. «Nous sommes encore, Matthew, Stephen [Gaghan, le réalisateur] et moi, aujourd’hui encore, en train d’apprendre des choses sur Bre-X, car nous ne connaissions rien de cette histoire. J’ai abordé mon rôle en en discutant énormément avec Matthew et Stephen.»

Matthew McConaughey a agi comme producteur pour «Or» et la jeune femme de 35 ans – qui n’a pas suivi ses collègues pour la portion thaïlandaise du tournage, puisqu’elle a filmé toutes ses scènes au Nouveau-Mexique et à New York – a été étonnée de constater que sa covedette gérait ces fonctions avec aisance. «J’ai toujours pensé qu’il était extrêmement difficile de porter plusieurs chapeaux, mais Matthew, et c’est ce qui m’a impressionnée, a joué et produit en donnant l’impression que c’était extrêmement simple à faire», commente-t-elle.

Plonger dans les années 1980

Si Kay aime Kenny et le soutient aux pires moments – car «Or» est aussi l’histoire d’une arnaque financière de dimensions peu communes -, c’est également une femme qui ne fait aucun compromis. «Elle ne veut pas l’épouser, parce qu’elle n’a pas envie de se retrouver à payer ses dettes, elle continue de travailler même quand la situation financière de Kenny s’améliore, elle sait ce qu’elle veut et où elle veut aller. Kay est une femme forte», souligne l’actrice.

Quand on lui fait remarquer que Kay croit profondément en Kenny bien qu’elle ne soit pas aveuglée par cet amour et que ce rôle possède des points communs avec celui de Grace qu’elle a tenu dans «Peter et Elliott le dragon», elle rit. «Je crois que vous avez tout simplement remarqué plusieurs de mes traits de caractère, répond-elle. J’ai l’impression que je suis un peu comme ça, que j’ai un côté très terre-à-terre.»

Puisque le scénario se déroule dans les années 1980, la mode de l’époque est à l’honneur... avec tout ce que cela implique. «Quand j’ai vu comment Matthew s’était transformé, se rasant le crâne pour être chauve et portant de fausses dents, je me suis dit que je pouvais bien avoir une coiffure qui soit immense et un décolleté qui attire l’attention», a-t-elle dit.

«Or» a pris l’affiche dans les salles obscures de la province le 27 janvier dernier.