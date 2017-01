Après avoir touché le public ces dernières années grâce à son rôle de Suzanne dans «Unité 9», Céline Bonnier nous revient cet hiver dans la peau d’Anne Sophie dans «L’heure bleue». Rencontrée lors du visionnement de presse du téléroman, l’actrice nous a parlé de son personnage et de ses nouveaux défis.

Avec «L’heure bleue», les auteurs Anne Boyer et Michel d’Astous, qui nous ont précédemment donné «Yamaska», nous présentent cette fois la vie d’un couple éclaté tentant de se remettre de la mort subite de son fils victime d’un chauffard.

Tenant le rôle d’Anne-Sophie Moran, une mère dévastée qui décide de vivre son deuil en quittant sa vie en région pour s’installer à Montréal, Céline Bonnier déclare percevoir dans son nouveau personnage une bonne dose de défis à relever.

«Anne-Sophie et son mari (Benoît Gouin) auront deux manières complètement différentes de vivre et de tenter de passer à travers la mort de leur fils. Pour ma part, en tant qu’actrice, ce rôle me procure une bonne dose d’adrénaline. De plus, il est important pour moi d’être le plus attentive possible à ce que je fais lors des tournages, d’autant plus que nous tournons les scènes dans le désordre», confie-t-elle.

Une routine rigoureuse

Afin d’atteindre ses objectifs, Céline Bonnier s’impose une routine rigoureuse pendant ses périodes de tournage. «Je surveille ce que je mange. Il faut aussi que je fasse une sieste à l’heure du dîner. Je peux dormir n’importe où. À la fin des tournages, j’admets toutefois que je me laisse plus aller. Pour l’instant, je suis en pause, car nous allons recommencer à tourner la prochaine saison de «L’heure bleue» au printemps. Nous prévoyons tourner 24 nouveaux épisodes entre les mois de mars et de novembre», souligne-t-elle.

Dire adieu à Suzanne

Par ailleurs, alors que son personnage de Suzanne dans «Unité 9» quittait la prison de Lietteville l’automne dernier, Céline Bonnier déclare ne pas savoir si celle-ci reviendra. «Je ne sais pas ce qu’il adviendra de Suzanne. Je ne crois pas qu’elle fera une assez grosse gaffe pour retourner en prison, mais on ne sait jamais... L’auteure Danielle Trottier peut être très surprenante. Je serai toutefois très occupée cette année avec les tournages de «L’heure bleue» et je ne peux pas m’avancer sur quoi que ce soit concernant Suzanne.»

L’artiste déclare néanmoins avoir été très émue par la scène où son personnage retrouve enfin la liberté. «D’habitude, je ne regarde jamais ce que je fais à la télévision. Cependant, les gens m’en ont tellement parlé que j’ai décidé de visionner l’épisode marquant le départ de Suzanne. J’ai trouvé que c’était tellement bien écrit et bien ficelé que ça m’a fait pleurer», avoue-t-elle.

En marge de la télévision, l’actrice poursuit ses projets au théâtre. «Cet hiver, je ferai des résidences de création théâtrale en vue de monter deux pièces dont l’une sera présentée l’an prochain, et l’autre, en 2019. Entre-temps, j’en profiterai pour aller passer du bon temps au chalet et ne pas bouger.»

Ne manquez pas «L’heure bleue» les mercredis à 21 h à TVA.