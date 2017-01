Décès du claviériste du groupe britannique Black Sabbath

Geoff Nicholls, claviériste au sein du mythique groupe de heavy metal britannique Black Sabbath, est mort samedi à 68 ans d'un cancer du poumon, a annoncé le guitariste du groupe Tony Iommi sur Facebook.

«Tellement triste d'apprendre la disparition de l'un de mes amis les plus chers et les plus proches Geoff Nicholls», a écrit Tony Iommi. «Cela faisait un moment qu'il souffrait d'un cancer du poumon et il a perdu le combat ce matin».

Ozzy Osbourne, le chanteur de Black Sabbath, a fait part sur Twitter de son chagrin à l'annonce de la mort de son «grand ami» Geoff Nicholls.

Sa première collaboration avec le groupe de heavy metal remontait à 1980. Il avait alors officié sur l'album «Heaven and Hell», avant de devenir membre «officiel» du groupe en 1985. Il avait quitté Black Sabbath en 2004.

Formé en 1968, Black Sabbath a été le fer de lance du heavy metal dans les années 1970 avec son premier album éponyme. Il a associé des éléments de blues à de puissants morceaux de guitare, empruntant à la thématique de l'occulte.