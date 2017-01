Les petits secrets de... Star Trek

Le terme «série-culte» est souvent utilisé à toutes les sauces, mais son emploi est tout à fait justifié lorsqu’il est question de cette création, qui a célébré récemment son demi-siècle. «7 Jours» vous propose un petit voyage dans le temps, question de rappeler certains faits sur un phénomène télévisuel et cinématographique fascinant.

1. Enregistré en 1964, le pilote original de «Star Trek» était fort différent de celui de la série, qui a été mise en ondes deux années plus tard. Peu ravis par le côté trop «intellectuel» de l’émission et inquiets que le côté érotique dérange ses chastes spectateurs (on voyait notamment danser une femme à la peau verte), les dirigeants

du réseau NBC ont préféré mettre fin hâtivement à l’aventure.

2. Sachant que le nouveau diffuseur était lui aussi réticent à l’idée de mettre en ondes des contenus trop «explicites», le producteur et les auteurs ajoutaient volontairement des scènes osées afin de détourner l’attention du contenu plus politique de l’émission. Par exemple, dans l’épisode «A Private Little War», les scribes ont ajouté une scène de baiser «à bouches ouvertes» avec le capitaine Kirk et une femme à demi nue. L’intention était de distraire le diffuseur du sous-texte de l’épisode, qui était une allégorie de la guerre du Vietnam.

3. De la distribution originale, seuls deux comédiens sont restés à bord de l’Enterprise pour la seconde version, diffusée sur les ondes de CBS en septembre 1966: Leonard Nimoy, dans le rôle de Spock, ainsi que Majel Barrett, la conjointe du créateur de l’émission. Celle-ci incarnait, dans la version initiale, le premier officier du capitaine Christopher Pike. Comme il était impensable à l’époque qu’une femme puisse occuper un poste si important, Barrett a dû se contenter d’un rôle secondaire, celui d’une infirmière.

4. À l’origine, la peau de Spock devait être rouge foncé, mais sur un écran sans couleur, il aurait plutôt semblé noir, évoquant le «blackface», popularisé par le théâtre et le vaudeville et condamné par le mouvement afro-américain des droits civiques. Spock ne devait par ailleurs ni se nourrir ni dormir...

5. Le célèbre auteur de science-fiction Isaac Asimov a écrit un essai en 1967 dans lequel il s’intéressait à l’attrait considérable que semblait exercer le cérébral Spock sur les femmes en général et sur sa fille Robyn, alors âgée de 12 ans, en particulier. C’est ainsi que, à la veille de la révolution sexuelle, bien des hommes ont découvert que l’intelligence pouvait être un puissant aphrodisiaque!

6. Le fameux premier baiser interracial devait à l’époque être échangé entre Spock et le lieutenant Uhura. Selon la comédienne afro-américaine Nichelle Nichols, c’est William Shatner, reconnu pour son ego démesuré, qui serait intervenu afin de s’approprier l’honneur de ce baiser historique.

7. À la suite du tragique décès d’Anton Yelchin, l’interprète de Pavel Chekov dans le reboot de la franchise, J.J. Abrams ne compte pas remplacer le comédien dans le futur quatrième volet de la série. «Je ne peux pas nous imaginer le remplacer, a confirmé le producteur. Je crois qu’Anton mérite mieux que ça.»

8. Dans l’esprit du 50e anniversaire de la série, des conservateurs ont entrepris de remettre à neuf la maquette originale de l’Enterprise. Pesant environ 200 lb et mesurant 11 pi de longueur, le modèle fait de plastique et de bois était suspendu depuis plus d’une dizaine d’années au plafond de la boutique de souvenirs du Smithsonian’s National Air and Space Museum de Washington DC. Cela constituait une aberration pour certains admirateurs, qui avaient jugé que l’endroit était peu digne pour une relique aussi emblématique.

9. L’interprète de Scotty, James Doohan, serait le premier à avoir écrit des répliques en klingon, la langue inventée pour l’univers de «Star Trek». «J’ai écouté le film dans lequel, pour la première fois, un personnage parle en klingon, a raconté Mark Okrand, linguiste embauché pour donner corps à ce langage fictif. J’ai transcrit la douzaine de répliques soustitrées dans le film, ce qui m’a permis d’estimer quels étaient les sons et les syllabes utilisés. C’est comme ça que tout a commencé. Lorsque j’ai rencontré le comédien Mark Lenard, qui disait les répliques dans le film, il m’a dit qu’elles avaient été écrites par James Doohan.»

10. Né à Vancouver, Doohan avait perdu un doigt, le majeur de sa main droite, durant la Seconde Guerre mondiale. Les plans de caméras mettant en scène son personnage étaient choisis de manière à cacher ce léger détail.

11. De son côté, Leonard Nimoy, décédé en 2015, aurait inventé le salut vulcain, puisant dans les origines juives de sa famille, ainsi que le pincement neural vulcain qui permet à Spock de mettre ses adversaires hors de combat. Il aurait apporté cette innovation dans le cadre du tournage d’une scène où l’homme aux oreilles pointues devait mettre K.-O. le capitaine Kirk en lui assénant un coup de «phaseur» derrière la tête. Cette technique n’avait pas grand-chose de vulcain, selon l’interprète!

12. Trois saisons de la série originale ont été diffusées, et une quatrième était déjà en chantier à la fin des années 1960. Parmi les intrigues, la fille du Dr McCoy devait se joindre à l’équipe de l’Enterprise et devenir la cible des ardeurs du Casanova de service et capitaine du vaisseau, James T. Kirk. La saga est malheureusement tombée sous le couperet avant le tournage de ce quatrième volet.

13. Dans le plus récent film, «Star Trek au-delà», le personnage de Sulu dévoile son homosexualité. Un hommage, selon les auteurs et producteurs, au premier interprète de la série, l’icône des médias sociaux et militant LGBT George Takei. Celui-ci a cependant dit regretter que l’équipe ait choisi de modifier la vision originale de son créateur plutôt que d’inventer un nouveau personnage. Il a été maintes fois question, par le passé, d’intégrer un personnage homosexuel à l’univers diversifié et multiethnique de «Star Trek», mais chaque tentative aurait été bloquée par les instances supérieures.