Les professeurs de l’Université de Sherbrooke en faveur d’une suspension de leurs «prestations de travail»

Les professeurs de l’Université de Sherbrooke ont donné le mandat à leur exécutif d’adopter des moyens de pression au besoin, dont la «suspension de prestations de travail», afin de faire avancer les négociations avec l’employeur.

Les membres du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015 et soutiennent que les négociations «piétinent maintenant depuis trop longtemps».

«Le SPPUS se doit de fournir à ses membres les représentations requises afin que leur mission universitaire, qui est de créer et transmettre les connaissances nécessaires à notre société, puisse s'accomplir pour le bénéfice des étudiantes et des étudiants, et ce, dans le respect des valeurs de liberté académique et de collégialité qui constituent le fondement de toute université», a fait valoir le SPPUS, dans un communiqué de presse.

Jeudi, les syndiqués ont voté «massivement» en faveur de moyens de pression, donnant notamment à leur comité exécutif «le mandat de décréter, au besoin, un maximum de 12 jours de suspension de prestations de travail». «Ce vote doit cependant être confirmé par un référendum qui se tiendra le lundi 30 janvier et mardi 31 janvier», a toutefois précisé le syndicat.

«Les effectifs professoraux, la tâche professorale, le congé de maternité, l'absence-maladie, le lien d'emploi, la charge de travail, le soutien pédagogique et administratif, l'enseignement à distance, ainsi que le ratio professeur-étudiant et le traitement font partie des principaux enjeux», a mentionné le syndicat.