«Mon rêve je le vis en ce moment»

Depuis cinq années, grâce à des séries telles que «Destinées» et «Apparences» dans lesquelles il s’est distingué, Daniel Parent est de plus en plus présent au petit écran. En ce moment, c’est dans «L’Échappée» que l’acteur nous bouleverse en jouant un père violent, lui qui, dans la vie, fait du bonheur de son clan une priorité.

Daniel, comment trouvez-vous votre expérience sur le plateau de «L’Échappée»?

Pour parler de cela, il faut d’abord que j’explique qu’à la base je suis un comique; tout le contraire de ce personnage! Pour un rôle comme celui-là, j’avais donc besoin de beaucoup de liberté, et Miryam Bouchard, la réalisatrice, m’en a donné. Ça m’a encouragé à lui donner ce qu’elle voulait au maximum et ç’a fait de la place à une part d’improvisation - ce que font beaucoup les Américains. Bref, il y avait un travail d’équipe. Sur ce plan, entre autres, mon interaction avec Brandon (St-Jacques Turpin), qui joue mon fils, a été intéressante. D’autant plus que nous avons des scènes assez intenses. Parfois, il se demandait si j’allais vraiment le frapper. C’est ça, la magie du jeu.

Ces scènes n’ont pas dû être évidentes à jouer.

Effectivement. Avoir de la colère, c’est mal vu. C’est une émotion très forte. Moi, j’aime ça quand les scènes de colère que je tourne ne sont pas propres contrairement, disons, à Bruce Willis, dont les scènes de colère sont toujours propres et où tout est placé. Je préfère faire ressortir la laideur. Toutefois, dans la réalité, si je dois canaliser de la colère, je fais du sport, je fais de l’escalade, je travaille le bois...

Et puis je dépense beaucoup d’énergie avec mes enfants.Combien d’enfants avez-vous?

J’en ai quatre: ma blonde en avait deux, et on en a eu deux autres ensemble. Ils ont 22, 20, 12 et 9 ans. Vous avez eu votre diplôme de théâtre du cégep Lionel-Groulx en 1996.

Qu’est-ce qui vous amené à choisir le métier de comédien?

C’est l’émission américaine «Saturday Night Live»! Je viens de l’Outaouais, où je baignais dans une culture bilingue, et c’est ça que je regardais. Je ne me posais même pas la question. C’était ça que je voulais faire! J’ai d’abord essayé de faire de l’humour dans les bars, mais ça ne marchait vraiment pas. Je me suis tout de même inscrit à l’école de théâtre en me disant que, si ça ne fonctionnait pas, j’allais devenir acupuncteur ou enseignant en sciences religieuses... Toutefois, je n’étais peut-être pas l’élève idéal, car je me consacrais aussi beaucoup à la danse. En fin de compte, je suis quand même allé vers ce avec quoi j’avais le plus de difficulté, soit le jeu de comédien.

Est-ce que vous avez grandi dans un milieu familial qui vous a encouragé à poursuivre une carrière artistique?

Pas du tout! Ma mère était fonctionnaire au Bureau des passeports à Hull, et mon père était pompier. Je ne sais pas trop d’où me vient cette fibre artistique, mais je sais que je suis en train de la semer dans ma progéniture! Par exemple, ça faisait longtemps que ma fille de 12 ans me disait qu’elle voulait être réalisatrice, mais maintenant, elle a plus envie de devenir une actrice. Mais je ne suis pas pressé. C’est un métier d’échecs que je fais: on se fait plus souvent dire non que oui, et je ne pense pas que les enfants soient outillés pour faire face à ces échecs.

Est-ce que les horaires atypiques, et parfois très chargés, que vous avez en tant que comédien vous laissent assez de temps pour jouer votre rôle de père?

Récemment, ma conjointe a changé de métier. Elle travaillait dans un salon de manucure et elle a décidé de devenir boulangère. Elle est très courageuse. On parvient toujours à ajuster nos horaires, d’autant plus que je passe quand même pas mal de temps à la maison. En fin de compte, le bonheur de mon clan est plus important que le mien; j’ai le bonheur facile. J’essaie de créer un environnement dans lequel tout le monde peut grandir et être heureux.

Avez-vous encore des rêves à réaliser?

Mon rêve était de devenir comédien, et c’est de ça que je vis. Mon rêve, je le vis en ce moment. Aussi, j’ai l’impression qu’on reconnaît enfin ce que j’ai à offrir depuis que j’ai 20 ans. J’adore ça!

Voyez Daniel Parent dans «L’Échappée», le lundi à 20 h, à TVA. Il sera aussi de la série «Catastrophe», dès le mardi 14 février à 20 h, à super écran.