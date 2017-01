Attentat terroriste dans une mosquée : ce que l’on sait

Voici ce que l’on sait de l’attaque qui a eu lieu dimanche soir dans une mosquée, à Québec.

-La police de Québec a confirmé que l’attaque avait entraîné des «décès» et des «blessés». On parle de possiblement 5 morts et une dizaine de blessés.

-Les autorités considèrent l’acte comme un «attentat terroriste».

-Plus d’une dizaine de transports ambulanciers ont été effectués vers des hôpitaux de la région, dont l’Hôpital de l'Enfant-Jésus et le Centre hospitalier de l'Université Laval.

TVA NOUVELLES

-Vers 19h30, la prière a débuté dans la mosquée. Une soixantaine de personnes se trouvaient sur place.

-Vers 19h55, les policiers ont reçu un appel faisant état de coups de feu à la mosquée de Sainte-Foy.

-Deux tireurs ont fait irruption dans la mosquée et fait feu sur différents étages

-Deux suspects ont été arrêtés par la police : un à la mosquée et l’autre sur le pont de l’Île d’Orléans, quelques minutes plus tard. Ce dernier avait pris la fuite à bord d’un véhicule.

-Des armes automatiques et armes de poings ont été saisies.