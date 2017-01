Des policiers sauvent un itinérant de son abri en feu

Un sans-abri peut remercier les policiers de Québec qui lui ont sans aucun doute sauvé la vie en matinée ce dimanche lorsque son campement de fortune s’est enflammé.

L’homme était bien installé et devait vivre depuis quelques mois dans son abri situé dans un petit boisé situé sur la côte de la Potasse, entre la Haute et la Basse-ville de Québec. Une toile de piscine était utilisée comme toit, de la laine isolante était installée et l’homme possédait même une petite radio.

Vers 8h30, il dormait dans son abri temporaire lorsque les flammes ont pris naissance. Deux agents de la police de Québec, un homme et une femme, patrouillaient dans ce secteur et ont aperçu le feu dans la petite forêt.

Ils ont accouru vers le campement en feu et ont découvert l’homme endormi. Les policiers l’ont alors extirpé de son abri.

L’homme a inhalé de la fumée et subi des blessures mineures, mais peut se compter chanceux d’âtre encore en vie. Il a été transporté dans un centre hospitalier pour y soigner ses blessures. La Croix-Rouge lui viendra en aide, puisqu’il a perdu tout ce qu’il possédait.

Un refuge pour sans-abris est situé à quelques rues de l’endroit où a eu lieu l’incendie. Des employés de l’endroit ont indiqué à TVA Nouvelles qu’il n’est pas rare que des itinérants se construisent des abris dans ce secteur peu fréquenté.

-D’après les informations de Charel Traversy