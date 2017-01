Donald Trump: le décret n'est pas une «interdiction visant les musulmans»

Manifestations, condamnations politiques, pressions internationales: neuf jours après sa prise de fonctions, Donald Trump faisait face dimanche à un feu nourri de critiques après sa décision de fermer les frontières à tous les réfugiés ainsi qu'aux ressortissants de sept pays musulmans.

Après un week-end de confusion et de controverses, le président républicain s'est défendu de toute discrimination anti-musulmans, alors que dans le pays des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche à Washington, New York, Boston et dans d'autres villes et aéroports du pays.

«Les réfugiés sont les bienvenus !» criaient quelque 10 000 personnes dans un parc à la pointe de Manhattan, la Statue de la Liberté visible au large, symbole depuis 1886 de l'accueil des immigrés venus respirer l'air de la liberté.

Beaucoup d'élus démocrates se sont joints au rassemblement. «C'est le début de la dégradation de nos libertés civiques et de nos droits constitutionnels, et nous savons où mène cette route», a lancé le maire de New York, Bill de Blasio.

Des milliers de manifestants se sont aussi fait entendre sous les fenêtres du président Trump dans le parc de la Maison-Blanche à Washington. «S'il a fait ça pendant ses sept premiers jours, qui sait ce qui nous attend dans les quatre prochaines années», dit une Serbe présente dans la capitale américaine depuis 10 ans, Sonja Davidovic, 37 ans.

Le milliardaire républicain n'a fait qu'appliquer ses promesses de campagne, a souligné son porte-parole, comme lors de la signature toute la semaine passée de décrets sur la santé, l'immigration clandestine, la lutte antijihadiste ou le pétrole.

«Pour que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une interdiction visant les musulmans, comme les médias le rapportent faussement», a affirmé le milliardaire dans un communiqué. «Cela n'a rien à voir avec la religion, il s'agit de terrorisme et de la sécurité de notre pays».

Le milliardaire a souligné que les sept pays frappés d'interdiction figuraient dans une liste de pays utilisée sous l'administration Obama: les personnes s'y étant rendues dans les cinq dernières années n'avaient plus le droit de venir aux États-Unis sans visa.

Donald Trump a aussi affirmé que l'administration Obama avait suspendu la délivrance de visas pour des réfugiés irakiens pendant six mois en 2011.

En outre, a-t-il dit, «il y a plus de 40 pays dans le monde qui ont une majorité de musulmans et qui ne sont pas affectés par ce décret».

«L'Amérique a toujours été une terre de liberté et la patrie des braves. Nous en préserverons la liberté et la sécurité, comme les médias le savent, mais refusent de le dire», a ajouté le président américain.

Cette décision de fermeture sélective des frontières, qui n'est pas aussi large que sa promesse de décembre 2015 d'interdire à tous musulmans de venir aux États-Unis, a incontestablement provoqué le plus grand tollé depuis son investiture.

Signé vendredi soir, le décret interdit l'entrée à tous les réfugiés, quelle que soit leur origine, pendant 120 jours (de façon indéfinie pour les réfugiés syriens), ainsi qu'à tous les ressortissants de sept pays à majorité musulmane et considérés comme des viviers terroristes par Washington, pendant 90 jours: Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.

Résultat, au moins 109 personnes ont été arrêtées à leur arrivée aux États-Unis, bien qu'ils aient des visas valides. Après l'intervention samedi soir d'une juge fédérale de Brooklyn, la plupart ont été autorisées à entrer sur le territoire, mais la constitutionnalité du décret n'a pas été tranchée, et celui-ci reste en vigueur.

On ignorait dimanche après-midi le nombre exact de personnes encore en rétention dans le pays. À l'aéroport de Washington-Dulles, quelque 300 personnes manifestaient dans le terminal. Quatre élus du Congrès ont négocié avec les agents d'immigration, en vain, pour aider des avocats à rencontrer les éventuels détenus, dont on ignorait le nombre.

L'application du décret continuait de se faire dans un relatif désordre, faute de consignes claires aux agents aux frontières.

Initialement, les détenteurs de cartes vertes - des permis de résident permanent - étaient visés par l'interdiction du territoire. Mais le secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus, a indiqué dimanche qu'ils n'étaient pas «affectés», bien qu'ils puissent être questionnés de façon approfondie à leur arrivée aux États-Unis. Les Américains à double nationalité sont également exemptés.

Reste la question des binationaux, par exemple les Canado-Iraniens ou Franco-Syriens. Samedi, le bureau du premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le décret ne changerait rien pour les Canadiens.

Puis dimanche, Londres a à son tour annoncé que ses ressortissants binationaux ne seraient pas concernés, sauf s'ils voyageaient directement depuis les pays sur la liste noire. Plusieurs capitales, comme Londres, sont entrées dans des discussions avec Washington pour saisir la portée du décret et obtenir des clarifications.

Outre les condamnations internationales, de Téhéran au Caire aux grands pays européens, le président républicain, à la veille de sa deuxième semaine au pouvoir, est attaqué par l'opposition démocrate et par un nombre croissant d'élus de la majorité républicaine, mal à l'aise face à ce qui s'assimile pour beaucoup à une discrimination religieuse à la frontière.

Au moins 10 élus républicains du Congrès ont demandé le retrait du décret, et une quinzaine ont émis des réserves, souvent au nom des valeurs américaines et de la Constitution.

L'image de cet interprète irakien ayant travaillé pour l'armée américaine, arrêté vendredi à New York-Kennedy, a choqué les sénateurs John McCain et Lindsey Graham.

«Malheureusement, nous craignons que ce décret ne nous affaiblisse dans la lutte contre le terrorisme», ont-ils déclaré.

«Les tribunaux jugeront s'il est allé trop loin», a prudemment déclaré Mitch McConnell, chef de la majorité sénatoriale, sur la chaîne ABC.