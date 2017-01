EN VIDÉO | Nouvelles images percutantes de la bagarre au Centre Bell

De nouvelles images de la scène disgracieuse s’étant déroulée samedi soir lors d’un gala de boxe au Centre Bell ont fait surface.

C’est un spectateur qui était sur place au moment où la bagarre générale a éclaté qui a transmis la vidéo à TVA Nouvelles.

Poussées, tables renversées, cris, projectiles lancés et coups de poing : la séquence témoigne de l’explosion de violence qui a eu lieu sur le parterre. On y voit même un homme agripper une chaise et l’écraser sur la tête d’un autre individu.

Le tout a débuté immédiatement après que le boxeur Brandon Cook ait passé le KO à Steven Butler. Un spectateur a alors lancé un seau à glace en direction du ring, qui a réussi à atteindre Cook au visage. Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres.

Dans le tumulte, trois hommes, deux agents de sécurité et un homme dans la cinquantaine, ainsi qu’une femme de 49 ans ont été transportés à l’hôpital pour traiter des blessures mineures.

Le service de police de Montréal a procédé à l’arrestation de deux hommes dans la vingtaine. Ils pourraient faire face à des accusations de voie de fait armée causant des lésions.