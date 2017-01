Une enquête a été ouverte dimanche par la police de la Ville de Québec, afin d’éclaircir les circonstances entourant la mort d’un bébé de l’arrondissement de Beauport.

Vers 4 h du matin, dimanche, les secours ont été appelés pour un bébé en arrêt cardiaque dans une résidence.

Peu de détails ont été révélés pour le moment et l’enquête se poursuit afin de déterminer quelles serait la cause – ou les causes - du décès.