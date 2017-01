Il conteste un excès de vitesse en blâmant un chevreuil

Un conducteur de l’État du Massachusetts a contesté une contravention pour excès de vitesse, affirmant que le radar de la police a confondu la vitesse de son véhicule avec celle d’un chevreuil.

C’est le média local Newburryport Daily News qui a rapporté ce drôle de moment judiciaire.

Le conducteur Dennis Sayers, a été pris en flagrant délit : roulant à 40 miles à l’heure (65km/h) dans une zone de 30. L’Américain a écopé d’une amende de 105$.

L’homme s’est présenté en cours et a demandé à l’officier qui l’a interpelé s’il était 100% certain que son radar n’avait pas plutôt capté un chevreuil en pleine course.

Lorsque le juge a remis en doute l’argument du conducteur, ce dernier a répondu que tout est possible.

L’amende a été maintenue.

Un chevreuil peut atteindre une vitesse de pointe de 30 miles à l’heure (48 km/h)