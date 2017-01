Le président du Centre culturel islamique inquiet

Mohammed Yangi, président du centre culturel islamique de Québec, s’est avoué peiné et inquiet du drame qui touche sa congrégation.

«Ça m’inquiète pleinement», a-t-il déclaré en entrevue à LCN.

M. Yangui a rappelé que son Centre islamique avait été visé auparavant par d’autres actes haineux.

«On a qualifié ça d’actes isolés, mais c’est quoi le message à travers ça? On nous a mis une tête de porc, on a peinturé les murs. On a qualifié ça d’actes isolés...aujourd’hui, on a des morts», a-t-il ajouté.