Mischa Barton droguée au GHB à son insu

À peine sortie de l’hôpital, Mischa Barton a tenu à expliquer ce qu’il s’était réellement passé jeudi matin.

L’actrice a été emmenée au Cedars-Sinaï Medical Center de Los Angeles après avoir eu un comportement très étrange comme le rapporte TMZ. La vedette était dans son jardin, accrochée à la palissade, en train de tenir des propos délirants, accusant notamment sa mère d’être une sorcière.

La police a reçu de nombreux signalements de la part des voisins. Sur place, ils auraient trouvé Mischa Barton habillée d’une simple robe-chemise et d’une cravate avant de l'emmener pour une évaluation psychiatrique.

Dans un communiqué diffusé par People, l’actrice a confirmé qu’elle était sortie de l’hôpital et explique qu’on l’a droguée à son insu. Quelqu’un a mis du GHB, aussi appelé la drogue du viol, dans son verre, alors qu’elle fêtait son anniversaire avec des amis mercredi soir.

« Le soir du 25 janvier, je suis sortie avec un groupe d’amis pour fêter mon anniversaire. En buvant quelques verres, j’ai réalisé que quelque chose n’allait pas, car mon comportement devenait de plus en plus erratique et ça s’est intensifié dans les heures suivantes, détaille Mischa Barton. Je suis volontairement allée demander l’aide d’un professionnel et on m’a expliqué qu’on m’avait donné du GHB. Après une nuit à l’hôpital, je suis à la maison et je vais bien.»

L’actrice a également remercié l’équipe médicale qui s’est occupée d’elle. En racontant ce qui lui est arrivée, elle espère sensibiliser les jeunes à être attentifs à leurs verres quand ils sortent. « C’est une leçon pour toute les femmes, faites attention à votre environnement», a ajouté Mischa Barton.