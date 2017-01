Rentrée parlementaire: finances et éthique au coeur des débats

Justin Trudeau a passé les dernières semaines en tournée au Canada, mais à compter de lundi, le premier ministre fera face à un auditoire beaucoup moins sympathique, alors que la Chambre des communes reprendra ses travaux après six semaines de relâche.

Le gouvernement dit que sa priorité demeure la même.

«Ce qu'on a fait dans la dernière année, c'était vraiment de focaliser sur la classe moyenne, les familles, soutient le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne. Alors, ce qu'on va faire, c'est continuer de prendre des mesures qui vont créer de la prospérité économique.»

Ottawa est cependant coincé financièrement. Le déficit s'annonce deux fois et demie plus élevé que promis en campagne et selon un document du ministère des Finances, publié juste avant Noel, si rien ne change, le fédéral sera dans le rouge jusqu'en 2054, ce qui doublerait la dette.

«N'importe quel humble comptable qui ferait une erreur comme ça se ferait mettre dehors à coup de pied dans le derrière, déclare Gérard Deltell, critique conservateur en matière de finances. Lui est là, il dit: "C'est beau, c'est correct, on a les moyens de faire ça!" Non!»

Les questions éthiques aussi vont poursuivre le premier ministre, notamment en raison de son controversé séjour des Fêtes sur l'île du richissime Aga Khan, avec transport par hélicoptère privé.

«Une histoire qui est tellement sérieuse que, pour la première fois de l'histoire, un premier ministre est sous enquête par la commissaire à l'éthique pour des gestes qu'il a posés lui-même» s’exclame Alexandre Boulerice, critique du Nouveau parti démocratique en matière d’éthique.

«J'ai l'impression que c'est banal pour monsieur Trudeau, enchaîne Rhéal Fortin, chef intérimaire du Bloc québécois. J'ai l'impression qu'il trouve ça... qu'il comprend pas que les gens se choquent.»

Le gouvernement, lui, soutient cependant que ces possibles entorses à l'éthique ne sont pas une priorité pour les Canadiens.

«Je peux vous dire, quand je parle à des collègues, quand je parle à nos commettants, les gens nous parlent de prospérité, les gens nous parlent d'emploi, ils parlent de ce qu'on a pu faire pour les familles, explique François-Philippe Champagne. Les gens regardent en avant.»

Chose certaine, le gouvernement est attendu de pied ferme. Les partis d'opposition prévoient également questionner le gouvernement sur ce qui risque bien d'être son plus gros défi au cours des prochains mois: gérer la relation entre le Canada et la nouvelle administration Trump.