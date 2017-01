Un chien «perdu» découvert avec une médaille bien particulière

Un adolescent de l’État du Kentucky a fait une drôle de découverte à la station d’essence...

Tyler Wilson est tombé sur un labrador blond qui semblait être égaré. En s’approchant et en vérifiant la médaille de l’animal, le jeune homme est tombé sur un message spécial :

«Je m’appelle Dew. Je ne suis pas perdu. J’adore me promener. Dites-moi de retourner à la maison», pouvait-on y lire.

Came up to me while I was pumping gas. Dew just likes to adventure pic.twitter.com/9C13t8WR4X