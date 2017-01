5 nouveaux restaurants présentent des poutines décadentes

La Semaine de la poutine est l’occasion pour les chefs cuisiniers de s’exprimer et sortir de l’ordinaire, dans le but de prouver qu’ils peuvent amener à un niveau supérieur ce plat typiquement québécois.

Voici cinq restaurants qui ont ouvert dans les derniers mois qui présenteront pour une toute première fois leur création culinaire, du 1er au 7 février, parmi une cinquantaine d’autres participants.

Le p’tit Creux du Plateau: L’Antillaise

Le p’tit Creux du Plateau est le seul de tous les restaurants à présenter une poutine sans frite. On propose à ce nouveau restaurant la recette classique avec une touche haïtienne. On y trouve des bananes plantains en guise de frites, une délicate sauce crémeuse à l'estragon garnie de «pikliz», un condiment antillais. Accompagnée de griot épicé sur le dessus, c’est un dépaysement garanti. La sauce du griot, qui a été mijotée longtemps avec le porc, les épices et une marinade, se mêle parfaitement à une sauce brune végétarienne. Des amandes sont ajoutées pour ajouter du croquant. Le tout est accompagné d’un cocktail aux fruits exotiques fait maison, le Kaliko.

233, avenue des Pins Est, métro Sherbrooke

Birona Bar à Hummus : La Birona’s Hummus Poutine

La sauce est faite avec du houmous pour poutine dans ce charmant restaurant du Mile-End, ouvert depuis septembre. En plus du fromage en grains et des frites maison, elle est composée d’échalotes et de haricots verts coupés en petits morceaux, pour une touche de croquant et fraîcheur. Le résultat, avec la sauce au houmous, est complètement savoureux et visuellement bien conçu. «Ce que j’ai essayé, c’est de combiner la tradition avec des aliments santé qui donnent une certaine fraîcheur, affirme le chef Alon Biron. La recette secrète, c’est d’intégrer le houmous à la sauce et de créer une poutine complètement originale.»

5417 Boul St-Laurent, métro Laurier

Madhatter Underground : La poutine Jambalaya

La passion du chef du nouveau restaurant Madhatter Undergroung est la cuisine cajun. Éric Murray a réussi à recréer une jambalaya, plat emblématique de la Louisianaise, version poutine, mais sans crevette. Sa création est composée de fromage en grains, sauce au poulet fait maison, saucisse au chorizo grillé, poitrine de poulet grillé, poivrons verts et rouges et oignons sautés. Un pilon de poulet frit, de même que des piments banane frits, ajoutent un étage de plus à cette œuvre culinaire. Le tout est saupoudré d’un mélange d’épices créoles et servi dans un bol en tortillas. Le secret de cette poutine se trouve dans la sauce faite maison, composée d’un pilon de poulet, carottes, oignons, mélangé avec de la crème épaissie. Son goût fera assurément voyager dans le Sud des États-Unis.

1240, rue Crescent, stations Guy-Concondia, Peel ou Lucien-L’Allier

Campo: Poutine au poulet grillé

Un heureux mélange de gastronomie portugaise et québécoise sera présenté au restaurant Campo. La poutine est composée de poulet grillé, frites maison, sauce maison au poulet et chips de chouriço. La sauce est inspirée du poulet à la portugaise. Aux frites maisons sont ajoutés deux fromages qui se complètent, un portugais, plus fondant et qui relève le goût, l’autre en grains. «Les chips de chouriço donnent un «kick», apportant un petit goût épicé pour finaliser», laisse savoir le chef, João Dias, qui a dû faire plusieurs tests pour en arriver à la bonne combinaison. Durant cette semaine, un verre de vin est offert à seulement 3 $, plutôt que 6 $, à l’achat d’une poutine.

1108, boul. de Maisonneuve O, métro Peel

Bird Bar : La Birdbar 2.0

La chef du nouveau restaurant Bird Bar, dans Griffintown, est restée fidèle au concept de son établissement, poulet frit et champagne, avec son audacieuse Birdbar Poutine 2.0. Recouverte de poulet pop-corn, sa poutine comprend des piments Jalapeño marinés, oignons frits, pogo wagyu en tranche et un chutney de tomate. La sauce est faite à la moutarde épicée, en complémentarité avec le pogo, et des Fritos. «C’est artisanal et vraiment cochon, lance Kimberly Lallouz. Tu la manges et il se passe tellement de choses en même temps. Je me suis trop amusée à jouer avec les saveurs.» Ce plat, assez chargé, est qualifié par sa conceptrice comme étant «décadent, appétissant et cochon». Il peut être accompagné d’un verre de bulles, choisi spécifiquement pour l’occasion.

1800 Rue Notre-Dame Ouest, métro Georges-Vanier