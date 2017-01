Alison Simpson nommée première vice-présidente du marketing

Groupe TMX Limitée a annoncé lundi la nomination d'Alison Simpson au poste de première vice-présidente du marketing et de la valorisation de la marque. Mme Simpson entre en fonction le 13 février 2017.

À ce poste nouvellement créé, Mme Simpson prendra en charge l'élaboration de la stratégie de marketing de TMX dans une perspective d'intensification de la présence et de l'influence de l'entreprise dans tous les canaux de communications disponibles, y compris les médias numériques, mobiles et sociaux.

«L'arrivée d'Alison Simpson au sein de notre équipe marque une étape importante dans le cheminement de TMX, alors que nous redoublons d'efforts pour renforcer et redéfinir notre image de marque et pour bien positionner l'entreprise en vue de sa réussite à long terme, déclare Lou Eccleston, président et chef de la direction du Groupe TMX. L'expérience éprouvée de Mme Simpson en consolidation d'équipe et en exécution de stratégie sera cruciale pour dynamiser la présence de TMX dans l'univers numérique et pour veiller à ce que notre proposition de valeur soit clairement comprise dans l'ensemble des marchés.»

Mme Simpson compte plus de 20 ans d'expérience en marketing, en valorisation de marque et en communications. Elle est versée dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de transformation numérique et de fidélisation de la clientèle au sein d'importantes sociétés canadiennes et internationales appartenant à un large éventail de secteurs. Dans son plus récent rôle, elle a assumé la fonction de première vice-présidente du marketing et de l'expérience client chez Holt Renfrew.