Le Québec est encore secoué et révolté de l’attaque terroriste qui a frappé le Centre culturel islamique de Québec dimanche soir, mais pour certains, ce n’était qu’une question de temps.

Elsy Fneiche est psychoéducatrice de confession musulmane. Elle arbore un symbole religieux et peut témoigner de l’intolérance qu’elle rencontre de façon régulière, particulièrement sur les réseaux sociaux.

«Il y a une partie de moi qui n’est pas si surprise, à un tel point que j’ai arrêté récemment de fréquenter les mosquées parce que j’avais peur. Je voyais les gens proférer des menaces concrètes de vouloir aller tirer dans les mosquées alors je me suis dit qu’un jour ça allait arriver», raconte-t-elle en entrevue à l’émission Denis Lévesque.

Un point de vue repris par Mariama Zhouri, présidente du Congrès maghrébin du Québec, qui, même si elle se dit encoure sous le choc, parle d’une «bombe à retardement».

«Je crois qu’on touche le bobo, c’était une bombe à retardement qui devait se manifester d’une manière ou d’une autre», indique-t-elle.

De son côté, l’ancien militant d’extrême droite devenu collaborateur au Centre de prévention de la radicalisation Maxime Fiset exprime sa surprise de ne pas avoir vu une telle tragédie survenir plus tôt.

«Ça fait plusieurs années que l’islamophobie est un problème au Québec, ça fait plusieurs années que certaines personnes en parlent et aujourd’hui on est aux prises avec cette vague islamophobe qui n’est pas nécessairement plus présente qu’avant, mais certainement moins complexée», note-t-il.

