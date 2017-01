«Je l'ai entendu crier “F*** you!”»

Un témoin oculaire de l'attentat survenu au Centre culturel islamique de Québec dimanche soir raconte avoir entendu le tireur crier «F*** you» à ses victimes avant de passer à l’acte.

Le témoin en question, qui a demandé à conserver l’anonymat, a raconté à TVA Nouvelles la terrifiante scène qu’il a vue se dérouler devant ses yeux.

«Je sortais du viaduc, je marchais et puis j’ai entendu “F*** you!”, suivi de quatre coups de feu. Je l’ai vu entrer de dos, il a ouvert la porte et j’ai entendu “toc, toc, toc, toc, toc”. Le bruit diminuait au fur et à mesure qu’il progressait à l’intérieur», raconte-t-il.

Devant cette vision stupéfiante, l’homme indique avoir été submergé par une émotion qu’il ne saurait décrire.

«Sur le coup, j’ai ressenti quelque chose d’inhabituel évidemment. J’ai reculé, je me suis éloigné. Ensuite, j’ai vu un homme sortir et balayer du regard les environs, mais il restait là», décrit-il.

«J’étais apeuré, je ne savais pas quoi faire et je n’avais pas vraiment conscience que c’était ça qui se passait», poursuit le témoin.

Il n’allait comprendre que plus tard l’ampleur du drame qui s’était déroulé à l’intérieur Centre culturel islamique de Québec, où six personnes ont perdu la vie.