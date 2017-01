La 27e semaine de la prévention du suicide lancée ce lundi

Pour une 27e année consécutive, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) lance, lundi, sa semaine de prévention du suicide sous la thématique «le suicide n’est pas une option».

Année après année, cette semaine de prévention vise à sensibiliser à cette problématique qui fait jusqu’à trois victimes par jour.

Pour cette 27e édition, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer a accepté de se joindre à la cause à titre de porte-parole. Le fils de l’ex-dragon, Thomas, s’est enlevé la vie en décembre 2015, sans n’avoir jamais cherché à demander de l’aide, si ce n’est dans un message publié sur le site Twitch, des mois avant de passer à l’acte.

Depuis 2007, environ 1100 personnes se suicident chaque année au Québec. Les hommes sont 3,5 fois plus à risque de passer à l’acte que les femmes. Les personnes âgées de 35 et 64 ans sont également plus à risque que les plus jeunes et les plus vieux.