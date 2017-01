Le Réseau des CAVAC se mobilise pour aider les victimes et les proches

Le réseau des CAVAC, les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels du Québec, a rappelé lundi soir que ses intervenants sont toujours disponibles pour aider les victimes, les proches et les témoins de l’événement meurtrier survenu dimanche soir à Québec.

«Suite à un acte criminel, la vie de nombreuses personnes peut basculer, a souligné le réseau des CAVAC dans un communiqué de presse. Une attaque du type de celle qui a été subie hier soir (dimanche) à Québec peut toucher une communauté entière et ce, que les personnes aient été ou non présentes.

«Parmi les conséquences de cette violence insensée, on constate souvent une atteinte au sentiment de sécurité personnelle, mais également nationale qui, une fois ébranlé, peut affecter plusieurs sphères de la vie.»

Le réseau souligne que ce sentiment est actuellement ressenti au sein de «la communauté musulmane ainsi que dans la collectivité de la Ville de Québec, voire du Québec en entier».

Parmi les symptômes physiques et psychologiques qui peuvent être observés, maintenant ou plus tard, figurent notamment «un état de détresse psychologique, de l'agitation ou une grande nervosité assortie d'une hypervigilance, des images répétitives (flashback), des cauchemars, de l'anxiété, des peurs ou sentiments de grande vulnérabilité, des comportements d'évitement de tout ce qui peut rappeler le traumatisme vécu et parfois des difficultés dans le processus mental (diminution de l'attention, de la concentration, difficultés à prendre des décisions) ou même des idées suicidaires».

À Québec, les intervenants du CAVAC travaillent à partir du Centre d'assistance psychosociale du Jeffery Hale au (1250 chemin Sainte-Foy) qui reçoit toutes les personnes affectées par l'attentat. N'hésitez pas à vous y rendre pour obtenir les services d'aide appropriés (1250 chemin Sainte-Foy).

Les services sont gratuits et confidentiels. De l’information peut être obtenu au 1 866 532-2822.