Les autorités font le point sur le nombre de blessés

Les autorités médicales font le point ce matin sur le nombre de blessés et leur état de santé, au lendemain de l’attaque terroriste survenue dans une mosquée de Québec.

Une conférence de presse a lieu ce matin à 7h30.

Pendant la prière du soir, deux hommes sont entrés dans la mosquée de Sainte-Foy et ont ouvert le feu. Les policiers ont reçu un appel vers 19h55 rapportant des coups de feu. Six personnes ont perdu la vie et huit autres ont été gravement blessées.

