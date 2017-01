Boralex met en service le parc éolien Port Ryerse

Boralex (TSX: BLX) a mis en service en décembre dernier le parc éolien Port Ryerse situé sur des terres privées à l'est du hameau de Port Ryerse dans le comté de Norfolk en Ontario. Représentant un investissement d'un peu plus de 37 M$, ce projet comprend quatre éoliennes, totalisant 10 MW de puissance installée, et est doté d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans avec Independent Electricity System Operator (IESO).

« Après l'acquisition et la mise en service récente d'un projet éolien de 230 MW en Ontario, le parc éolien de Port Ryerse est une autre belle réalisation qui vient consolider notre positionnement sur le marché ontarien, nous rapprochant ainsi de notre objectif d'atteindre le cap des 2 000 MW d'ici 2020 » a tenu à souligner Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex. « Je suis très fier du travail exemplaire de nos équipes qui a permis de réaliser ce projet selon le budget et l'échéancier prévu. »

La construction de ce projet aura entraîné la création d'une cinquantaine d'emplois. Tout au long de son exploitation, ce parc éolien permettra d'alimenter près de 1 965 personnes par année, en plus d'éviter l'émission de 12 200 tonnes de CO² annuellement.