Perquisition menée chez l’un des suspects

Moins de 12 heures après l’horrible attaque meurtrière au Centre islamique culturel de Québec situé chemin Saint-Sainte Foy à Québec, les policiers perquisitionneraient dans l’appartement de l’un des deux suspects.

Un Groupe tactique d’intervention et des enquêteurs s’affairent depuis ce matin à recueillir des preuves et des informations dans un appartement du chemin des Quatre-Bourgeois à moins d’un kilomètre de la mosquée où les deux suspects ont ouvert le feu hier peu avant 20h faisant six morts et plusieurs blessés.

Un large périmètre de sécurité a été érigé autour de l’immeuble où la police perquisitionne entre la rue Mainguy et l’avenue Wolfe chemin des Quatre-Bourgeois.

Les deux suspects, qui se sont rendus d’eux-mêmes hier soir aux autorités, auraient étudié à l’Université Laval.

Le Service de police de Québec (SPVQ), la Sûreté du Québec ainsi que la GRC travaillent de façon concertée à l’enquête.