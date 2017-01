Portrait de la communauté musulmane du pays

D’après les résultats du recensement de 2011, un peu plus d'un million de personnes ont déclaré être musulmanes, soit 3,2 % de la population totale du pays.

L’âge médian de la population musulmane du Canada est de 28,9 ans.

Les personnes musulmanes, hindoues, sikhes et bouddhistes représentaient 2,9 % des immigrants qui sont arrivés avant 1971. Entre 2001 et 2011, ce chiffre a grimpé à 33%.

Les deux tiers de la population musulmane du Canada vivent dans les trois plus grandes régions métropolitaines, soit Toronto, Montréal et Vancouver. Toronto compte la plus grande population de musulmans, avec un peu plus de 424 900. Montréal suit avec un peu plus de 221 000 et Vancouver ferme la marche avec environ 73 200 personnes de confession musulmane.

Statistiques québécoises

243 430 personnes, soit 3,1 % de la population québécoise, se sont déclarées musulmanes en 2011, selon le Recueil de statistiques sur l’immigration et la diversité au Québec.

90,8 % des musulmans du Québec habitent à Montréal et ses banlieues. Mais d’autres centres urbains de la province accueillent des populations musulmanes significatives.

Population musulmane à Montréal: 221 040

Population musulmane à Laval: 25 740

Population musulmane à Gatineau: 7190

Population musulmane à Québec: 6760

Population musulmane à Sherbrooke: 2610

Population musulmane à Trois-Rivières: 910

Population musulmane à Saguenay: 335

*Sources: Enquête nationale des ménages 2011, Recueil de statistiques sur l’immigration et la diversité au Québec