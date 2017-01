Un Canadien sur deux a dépassé son budget des Fêtes

Propice aux excès, le temps des Fêtes a amené un Canadien sur deux à dépenser plus que prévu en 2016, selon un sondage de la banque RBC diffusé lundi matin.

Alors que deux Canadiens sur cinq (41 %) avaient dépassé leur budget en 2015, ce sont plutôt 51 % des consommateurs qui se sont laissé emporter cette année. Les abus ont atteint 403 $ en moyenne, contre 397 $ en 2015.

Astucieux, les Canadiens ont toutefois pensé à diverses mesures pour pallier aux abus. 42 % d’entre eux ont décidé de couper sur leurs dépenses en divertissement, tandis qu’une personne sur trois (33 %) va faire l’impasse sur quelques lunchs et cafés.

Les femmes ont aussi eu davantage tendance à se laisser emporter par la frénésie de Noël en étant 55 % à dépasser leur budget, contre 47 % des hommes. Les jeunes de 18 à 34 ans se sont montrés beaucoup plus insouciants que leurs aînés en dépassant leur budget dans une proportion de 68 % contre 37 % pour les 55 ans et plus.

«La réception des factures des achats des Fêtes est un excellent rappel à l'ordre pour tous ceux qui ont dépassé leur budget», a souligné Vinita Savani, vice-présidente, CPG et épargne, chez RBC.

36 % des consommateurs ont d’ailleurs indiqué avoir l’intention de mettre de l’argent de côté tout au long de l’année en vue du prochain Noël.