Un don émouvant au nom de leur fils décédé

Des parents ont fait un don émouvant au nom de leur fils, ce matin à Chicoutimi.

François Goupil, atteint de dystrophie musculaire, avait amassé une belle somme d'argent, 9150$, pour améliorer son autonomie, mais il n'a pas eu le temps d'en profiter. Il est décédé au début du mois d'une pneumonie.

En mai dernier, François Goupil nous avait expliqué les limites que la dystrophie musculaire lui imposait.

«C'est difficile, mais on n'a pas le choix de vivre avec», avait-il raconté avec philosophie.

Incapable de soulever son bras, pour avoir une meilleure autonomie, il rêvait à un bras robotisé, non payé par Québec. Pour l'acquérir, il avait commencé à amasser de l'argent.

«Ça prenait un très gros montant. 40 000$, a expliqué sa mère, Diane Dupéré. Et il n'a pas eu le temps de tout faire ça. C'était tout le monde qui donnait. Mes collègues de travail, les amis, la famille. Et là, on veut le donner à la dystrophie musculaire.»

C'est ce que ses parents ont fait: 9150$, recueillis en quatre mois par François Goupil aideront d'autres personnes atteintes de la même maladie. Leur fils leur a fait cette demande avant de mourir.

«Maman, si je ne rends pas à mon but, si je pars avant, lui a dit son garçon avant sa mort. Et François me disait, dis-leur que ça va aller à la dystrophie», a raconté avec beaucoup d'émotions, Diane Dupéré.

La présidente de la section locale du Saguenay-Lac-Saint-Jean de l'Association de la dystrophie musculaire, Jasmine Côté, a été touchée par le geste de la famille Goupil. «C'est toujours touchant de voir que même après leur décès, que ces gens-là ont pensé, il faut que je fasse quelque chose pour mon organisme qui m'a soutenu, qui m'a aidé pendant toute ma vie.»

Les besoins sont grands dans la région. Quelque 35% des Québécois atteints de dystrophie musculaire habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Ces sous, c'est sûr qu'ils vont servir à des gens atteints de la dystrophie musculaire, assure Mme Coté. 35% de la population atteinte de dystrophie musculaire résident ici. Donc, ce sont des besoins qui sont criants.»

Avec ses multiples collectes de fonds pour acheter son bras, François a réussi à laisser sa marque.

«Malgré sa maladie, malgré la fatigue, l'épuisement et tout ça. De ramasser cet argent-là. Donc, il faudrait que plusieurs personnes suivent son exemple», a témoigné Jasmine Côté.

Ses parents sont fiers de ce qu'il a accompli, lui qui a toujours défié les attentes.

«François avait un règne de vie de 20 ans. Il était rendu à 35 ans. On était chanceux, dans le fond. Il était très positif. C'était un petit garçon qui était très positif», a ajouté sa mère, la gorge nouée par les sanglots.