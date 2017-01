Une fusion qui sème de l’inquiétude

Le président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord, Marc Fortin, prévoit effacer le déficit anticipé de 7 millions $ d'ici deux ans.

Pour cela, 16 mesures d'optimisation et de transformation ont été approuvées par Québec. Parmi ces mesures, la direction songe à fusionner les deux centres d'hébergement et de soins de longue durée de Baie-Comeau, et à regrouper les services en réadaptation et en alimentation.

Si le projet de fusion est enclenché, le nombre de lits passerait de 120 à 110. Le CISSS espère ainsi que les gens restent chez eux le plus longtemps possible, sinon en ressources intermédiaires. Les CHSLD demeurent le dernier recours.

«En Manicouagan, on estime qu’il y a un peu trop de lits longue durée. La réflexion qu’on va faire c’est: est-ce qu’on peut rapatrier les personnes hébergées à N.-A.-Labrie au pavillon Boisvert. Il va sans dire que c’est leur milieu de vie. Si ce n’est pas possible de transférer, on ne transfèrera pas», explique M. Fortin.

Une éventuelle fusion de N.-A.-Labrie avec Boisvert doit être analysée avec soin selon le syndicat des professionnels en soins infirmiers. «Ce sont deux clientèles complètement différentes. On l’a vu dans le passé: quand on fait la fusion de deux clientèles différentes, ce n’est peut-être pas la meilleure chose à faire. On a donc des inquiétudes», affirme Isabelle Hall, du syndicat.

«On veut comprendre de quelle façon y’aura une économie de coûts, mais surtout quel sera l’impact sur les usages. En CHSLD, ce sont des milieux de vie. Même chose pour les préposés qui sont auprès de ces personnes-là. On aura donc plusieurs questions à poser», s’inquiète le député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

En parallèle, le pdg Marc Fortin confirme que le ministre Pierre Arcand devrait annoncer dans quelques semaines des subventions pour les CHSLD de la région. Cela permettra de créer des postes en centres d'hébergement et d'améliorer la qualité du service.