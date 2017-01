5e défi Coeur des Neiges

La programmation du 5e Défi Cœur des Neiges, organisé par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, a été dévoilée mardi matin.

L'événement sera présenté pour une cinquième fois à la station de ski Val-Neigette le samedi 18 février. Cette année, la thématique est «La vie. Ne passez pas à côté».

Déjà 14 équipes se sont inscrites, pour un total d’une soixantaine de personnes jusqu’à maintenant.

Les fonds amassés serviront principalement à financer la recherche.

«Si on recule il y a 20 ans, on avait peine à sortir d’un AVC. C’est sûr que le patient doit contribuer, mais quand tu es encouragé par les nouvelles technologies, ça te permet d’avancer plus vite», affirme Michel Ross, qui a lui-même été victime d’un AVC.

Un objectif financier de 25 000 $ a été fixé. Rappelons que lors de la première édition de l’événement, 3800 $ avaient été récoltés.

Pour participer, les personnes intéressées doivent s’inscrire en équipe et amasser une somme de 500 $, soit 100 $ par personne. Pour les enfants de 13 et moins, le montant se chiffre à 50 $. Des prix totalisant 4000 $ sont en jeu.