Vous êtes-vous déjà demandé si vous receviez vraiment le bon produit lorsque vous faites le plein à la station-service? Comment s'assurer de la qualité de l'essence pour laquelle vous payez?

Preuves à l'appui, des commis de dépanneur dénoncent les pratiques de leur ancien employeur qui aurait substitué l'essence suprême par de l'essence ordinaire.

Ils ont conservé des copies des piges: un papier que les employés doivent remplir et qui indique le volume qui entre dans un réservoir d'essence: «Ça impliquait aussi de mandater de fausses piges au gouvernement ce qui veut dire falsifier les documents».

Petro-Canada confirme

Petro-Canada a corroboré ces allégations par courriel. Le seul porte-parole anglophone de la multinationale n'a pas voulu donner d'entrevue formelle sur la question, mais écrit: «Nous pouvons confirmer qu'une enquête a eu lieu, des mesures correctives ont été prises et que nous sommes satisfaits du résultat».

«J.E.» a retracé la compagnie de transport qui acheminait l'essence vers cette station de la Rive-Sud lors de la période visée. Les faits reprochés seraient survenus entre septembre et décembre 2015.

Le directeur des opérations explique qu'il ignore ce qui s'est passé et pourquoi ses employés ont accepté de mettre de l'essence ordinaire à la place du suprême à la demande du propriétaire de la station-service.

Il dit être une victime:«On est pris avec ça, on a les deux mains attachées», confie le directeur. Il affirme avoir appris les faits par Petro-Canada: «Ils m'ont dit c'est fini, vous n'allez plus livrer là», raconte-t-il.

Albert Sleiman n'a pas voulu donner sa version des faits. L'homme d'affaires a plutôt menacé d'appeler la police.

Dans une mise en demeure qu'il a fait parvenir à l'équipe de «J.E.», M. Sleiman avoue la substitution d'essence en évoquant l'erreur d'un employé. Il explique avoir versé les surplus de profits liés aux transactions à une oeuvre de charité où, ironiquement, il s'implique à titre de bénévole.

Plaintes irrecevables?

Devant de telles irrégularités, d'anciens employés ont porté plainte à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Mais, à leur grande surprise, la plainte n'a pas été retenue.

«Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de crime, je vous dis que je ne peux pas enquêter, explique le policier. C'est bien beau qu'il fraude tout le monde, mais je n'ai pas de victimes qui se plaint je ne eux pas ouvrir une enquête».

Explications du ministère

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles assure la qualité de l'essence disponible sur le marché. Pour ce faire, un contrat est donné par appel d'offres à une compagnie privée. En 2015, les inspections de la firme Inspectorate ont coûté près de 82 0000$.

Le porte-parole du ministère dit pouvoir faire peu de chose contre ce type de fraude et explique que les inspections se font de façon périodique et en alternance: «Cette année par exemple, on est allé en Abitibi-Témiscamingue donc au printemps on n'aura pas tendance à y retourner», dit Nicolas Bégin.

Des chiffres surprenants

Le ministère affirme faire une trentaine d'inspections par années sur 1322 stations-service et se dit satisfait de ce système de surveillance.

«C'est comme n'importe quoi si vous tournez à gauche ou à droite sur un feu rouge et que vous n'avez pas le droit si la police n'est pas là ça va rester comme ça», se justifie le porte-parole. Il ajoute: «C'est sûr qu'on ne peut pas aller visiter toutes les stations-service au Québec».