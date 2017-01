Débat sur l’identité québécoise: peut-on changer de ton?

Après la fusillade qui a coûté la vie à six innocentes victimes à la mosquée de Sainte-Foy, le tandem d’analystes de «La Joute» se penche sur le ton, la manière avec laquelle les politiciens doivent débattre des enjeux touchant à l’identité et au «vivre ensemble».

Un tel débat doit se tenir d’une façon responsable, affirment à l’unisson Bernard Drainville et son acolyte, Luc Lavoie. Mais le premier souligne qu’«être responsable, ça ne veut pas dire ne pas s’en occuper, ça ne veut pas dire ne pas le régler d’une façon ou d’une autre».

Il donne l’exemple du projet de loi 62, concernant la livraison des services de l’État à visage découvert. Un bon point de départ, selon lui.

«Je comprends qu’il faut prendre quelques jours pour ne pas retourner à ça, mais il va falloir éventuellement décider est-ce qu’on le vote ce projet de loi ou pas. Franchement, la pire chose que l’on pourrait faire, ce serait de faire ce que l’on fait depuis 2006, depuis la crise des accommodements raisonnables, c’est-à-dire de pelleter par en avant, de susciter des tensions et des frustrations inutiles qui finissent par nourrir les extrêmes», avance-t-il.

Luc Lavoie rappelle pour sa part que l’un des premiers sujets débattus à l’émission «La Joute», en septembre dernier, concernait le burkini et son interdiction au Québec. «Est-ce qu’on pourrait débattre d’éducation, de soins de santé, d’économie, d’impôts, de taxes, des vrais problèmes», se demande-t-il?

«Je pense que ce que Bernard appelle la crise des accommodements raisonnables en 2006, c’est un truc qui a été fabriqué de toutes pièces, la société québécoise ne vit pas de danger et n’est pas en train d’être infiltrée par des méchants mécréants. La société québécoise se porte très bien», explique-t-il.

M. Lavoie déplore qu’en l’absence de problèmes réels, le débat sur cette question des accommodements revienne sans cesse à l’avant-scène. Et il croit que c’est «parce qu’on sait qu’on va jouer avec la petite fibre qui est là au cœur des gens».

Ce qui est essentiel, estime Bernard Drainville, c’est d’accepter la diversité des visions et que chacune d’entre elles possède sa légitimité. «Par exemple, la vision du multiculturalisme, j’ai toujours dit pendant le débat sur la laïcité que ceux qui prônent le multiculturalisme, ils ont le droit de le faire, c’est tout à fait légitime, même si je ne suis pas d’accord.»

«Par contre, ceux qui proposent une autre vision, comme celle de la laïcité que je proposais, ça aussi c’est une vision tout à fait légitime. Mais il ne faut pas dire, toi, si tu n’es pas d’accord avec le multiculturalisme, tu es un xénophobe, tu rejettes la différence, tu es une espèce de raciste en puissance. Tout ce que je dis, c’est : peut-on accepter qu’il y ait plus qu’une vision de l’aménagement de notre diversité, de même que l’équilibre entre la diversité et l’identité.»

Luc Lavoie laisse toutefois entendre que la définition du multiculturalisme sur laquelle se base son collègue pour donner son opinion n’est pas claire. Et il souhaite surtout que l’on passe à un autre appel. «Est-ce que l’on pourrait parler d’autre chose, parce que la solution, elle n’existe pas. À moins que le Québec se lève et décide de revenir une société fertile et qu’il n’ait plus besoin d’amener des immigrants», plaide-t-il.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait de l’émission «La Joute».