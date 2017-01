Des demandes de la communauté musulmane pour le maire

Les leaders de la communauté musulmane rencontrent mardi après-midi le maire de Québec pour lui faire part des demandes de leurs concitoyens.

Lors d’une rencontre tenue lundi au centre islamique de Québec, les membres de la communauté musulmane ont discuté des craintes qu’ils ont et des pistes de solutions qu’ils entrevoient à la suite de la fusillade de dimanche.

Mardi, quelques représentants de la communauté sont arrivés à l’hôtel de ville pour rencontrer le maire Régis Labeaume et lui exposer le résultat de ces discussions.

«On a essayé de compiler les demandes de la réunion [lundi soir] dans un papier qu’on va donner à Monsieur le maire et aux premiers ministres du Québec et du Canada», a indiqué Mohamed Labidi, vice-président du Centre culturel islamique, à son arrivée à l’hôtel de ville.

«On va parler de la sécurité et de plusieurs points. On a relevé hier cinq ou six points», a indiqué le président du Centre, Mohamed Yangui.

Ce dernier a été très touché par l’élan de solidarité que les gens de Québec ont démontré lors de la vigile organisée à Sainte-Foy mardi soir.

«Ça nous a touchés au plus profond de notre cœur. Ça nous prenait une tragédie comme ça pour montrer que le Québec est une province communautaire, qui unifie tout le monde. À travers toute la souffrance, on voit qu’il y a un brin d’espoir», a ajouté M. Yangui.Avec TVA Nouvelles