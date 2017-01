Deux procès en quelques mois pour Tony Accurso

L’homme d’affaires Tony Accurso passera une bonne partie de l’automne et de l’hiver prochain devant les tribunaux alors qu’il subira deux procès en quelques mois à peine.

Accusé en lien avec un scandale de fraude et de corruption à Mascouche, dans Lanaudière, Accurso subira son procès dès le 8 janvier 2018 au palais de justice de Joliette. Au total, six semaines ont été réservées pour entendre cette cause qui se déroulera devant juge et jury.

Tony Accurso a été arrêté par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en 2012 dans le cadre de l’opération Gravier. Quatre accusés dans le même dossier ont plaidé coupable le 13 janvier dernier après avoir conclu une entente avec la Couronne, mais Accurso avait plutôt décidé de faire cavalier seul, désirant être jugé par ses pairs plutôt que devant juge seul.

L’homme d’affaires devra par ailleurs subir un autre procès à l’automne 2017, cette fois au palais de justice de Laval, après s’être fait passer les menottes lors de l’opération Honorer menée par l’UPAC le 9 mai 2013.