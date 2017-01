Hausse du PIB en novembre: progression du commerce de détail

Le produit intérieur brut (PIB) réel par industrie au Canada a augmenté de 0,4 % en novembre.

Les industries productrices de biens ont connu une croissance de 0,9 %, alors que celles oeuvrant dans les services ont affiché une croissance de 0,2 %, rapporte Statistique Canada.

Le commerce de détail a progressé de 0,7 % et cette hausse a été favorable notamment aux concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces automobiles, aux marchands de matériaux de construction et aux magasins de meubles et d’accessoires de maison.

Des hausses ont été notées dans les secteurs de la fabrication, de la construction, ainsi que dans les mines et le pétrole.

Dans l’ensemble, le portrait économique est jugé assez conforme aux attentes chez Desjardins.

«On constate que le terrain perdu en octobre a entièrement été récupéré en novembre. La tendance de l’économie canadienne demeure donc très positive avec cinq hausses mensuelles du PIB réel au cours des six derniers mois, pour un gain cumulatif de 3,9 % à rythme annualisé», a commenté Benoit P. Durocher, économiste principal chez Desjardins.

«Il va sans dire qu’il s’agit d’une cadence particulièrement élevée qui s’explique en grande partie par un rattrapage à la suite de la faiblesse temporaire de l’économie canadienne observée au printemps 2016», a ajouté l’économiste.

Selon lui, il est probable que l’ensemble du quatrième trimestre montrera une croissance légèrement inférieure à 2 %.

Ce résultat serait un peu plus élevé que le gain de 1,5 % anticipé par la Banque du Canada pour le quatrième trimestre de 2016 dans son dernier rapport sur la politique monétaire, mais, selon M. Durocher, cela ne devrait pas faire une grande différence pour la banque centrale.

«Les autorités monétaires devraient donc continuer à mettre l’accent sur les nombreux risques qui entourent les perspectives économiques canadiennes, ce qui milite en faveur du prolongement du statu quo des taux d’intérêt directeurs», estime l’économiste.