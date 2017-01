Investissement Québec soutient deux entreprises manufacturières

Investissement Québec accorde du financement à Chocolats Favoris et Pro-Automation, deux entreprises manufacturières de la région de la Québec.

L'intervention financière auprès de Chocolats Favoris consiste en un prêt de 875 000 $, lui permettant de se doter d'une nouvelle chaîne automatisée de mise en conserve, afin de répondre à la forte demande pour ses préparations de fondue au chocolat.

Quant à Pro-Automation, une entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux de contrôle et l'intégration de systèmes, Investissement Québec lui accorde un prêt de 900 000 $ afin d'en assurer la relève et de lui permettre de continuer à amener d'autres entreprises manufacturières à s'automatiser.

«L'Initiative manufacturière se veut un mouvement mobilisateur pour assurer la prospérité des entreprises québécoises dans tous les secteurs d'activité. Elle fait partie de nos priorités stratégiques. En accordant un financement à Pro-Automation et Chocolats Favoris, nous démontrons notre confiance dans le succès de ces entreprises innovantes et notre appui au secteur manufacturier », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

D'ici le printemps 2017, toutes les régions du Québec recevront la visite l'équipe manufacturière formée de représentants d'Investissement Québec, du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, du Fonds de solidarité FTQ, de STIQ, de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, du Groupement des chefs d'entreprise du Québec, de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de Deloitte, afin de sensibiliser les manufacturiers à la nécessité de prendre le virage numérique.