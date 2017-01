La police recherche un voleur en Montérégie

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver un individu qui aurait commis des vols à l’intérieur de véhicules dans le secteur de Napierville, en Montérégie.

Deux jours avant Noël, le suspect recherché aurait commis des vols dans quelques véhicules. Dans l’un d’eux, il se serait emparé de cartes bancaires.

L’homme recherché aurait ensuite utilisé frauduleusement une carte de crédit volée pour effectuer des achats dans un commerce de la rue Saint-Jacques.

À ce jour, les autorités sont toujours à sa recherche.

Le suspect, âgé entre 25 et 35 ans, mesure environ 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse plus ou moins 75 kg (165 lb). Au moment des crimes, il portait une tuque, un chandail à capuchon de style camouflage et une petite barbe foncée.

Toute information pouvant permettre de le localiser peut être transmise aux policiers en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.