Le Mexique et le Canada souhaitent maintenir leurs liens

Le président mexicain Enrique Peña Nieto s’est entendu, lundi, avec le premier ministre Justin Trudeau en affirmant que le Canada et le Mexique doivent maintenir et développer leurs liens.

Les deux chefs d’État ont tenu ces propos lors d’une conversation téléphonique au cours de laquelle le président Nieto a offert ses condoléances au premier ministre en lien avec l’attentat perpétré dans une mosquée de Québec dimanche soir, dans lequel six musulmans ont péri.

Le président a dénoncé, au nom du gouvernement mexicain, «ce type d’attaque et tout acte de violence contre la tolérance religieuse», a rapporté le bureau du président dans un communiqué.

Au cours de la conversation, les deux chefs d’État se sont aussi entendus sur la nécessité d’intensifier le travail entre les deux nations afin de rendre plus forte et plus prospère l’Amérique du Nord dans son ensemble.

MM. Trudeau et Nieto ont aussi assuré avoir l’intention de maintenir la relation d’amitié et de coopération économique entretenue par le Mexique et le Canada.

Cet appel survient alors que les relations entre le Mexique et les États-Unis du président Donald Trump sont au plus bas. Le nouveau président a maintenu sa promesse de campagne électorale de construire un mur à la frontière américano-mexicaine pour endiguer d’immigration illégale, au grand dam des Mexicains.

Le président Nieto a annulé une visite aux États-Unis la semaine dernière pour protester contre les politiques du gouvernement Trump. Le président américain avait réagi en affirmant qu’il était mieux que son homologue annule sa visite, si le Mexique persistait à ne pas vouloir payer pour la construction du mur.