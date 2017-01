L'énergie éolienne poursuit sa forte croissance au Canada

L'industrie éolienne au Canada a connu une autre année de croissance vigoureuse en 2016 : 702 MW ont été ajoutés à la puissance éolienne du pays grâce à la mise en service de 21 projets en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, 16 d'entre eux détenus au moins en partie par des communautés autochtones ou locales ou des municipalités.

La puissance éolienne installée du Canada se chiffre maintenant à 11 898 MW, soit assez pour répondre à 6 % des besoins en électricité du pays et alimenter chaque année plus de 3 millions de foyers.

Au Canada, l'énergie éolienne et le gaz naturel sont les deux filières de production d'électricité les plus concurrentielles aujourd'hui, l'éolien étant d'ailleurs la principale filière d'électricité mise en service au pays depuis 2005.

De 2012 à 2016, la puissance éolienne installée du Canada a augmenté en moyenne de 18 %, ou 1 327 MW, par année.

L'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) s'attend à ce qu'environ 700 MW d'énergie éolienne soient mis en service en 2017.

« Le nombre d'installations d'énergie éolienne construites au pays dans les 11 dernières années surpasse celui de toute autre source d'électricité, et pour cause. Le coût de l'énergie éolienne a chuté considérablement au cours des sept dernières années, ce qui en fait l'une des deux filières de production d'électricité mise en service les plus concurrentielles au Canada. Mais puisque l'éolien, contrairement au gaz naturel, est à l'abri des fluctuations du prix du carbone et des produits de base, il ne peut que devenir plus abordable au fil du temps », déclare le président de CanWEA, Robert Hornun.

D’abord en Ontario

L'Ontario est demeuré la figure de proue canadienne par la taille et la croissance de son marché, ajoutant 413 MW d'énergie éolienne en 2016 et portant ainsi sa puissance installée totale à 4 781 MW.

Quant au Québec, elle a mis en service trois projets totalisant 249 MW en 2016, et termine l'année avec 3 510 MW d'énergie éolienne sur son réseau, conservant son titre de deuxième marché éolien au Canada.

Du côté de la Nouvelle-Écosse, la province comptait le plus grand nombre de projets mis en service en 2016, soit 10 nouveaux parcs totalisant 39,5 MW, la plupart d'entre eux profitant du programme communautaire unique de tarifs de rachat garantis de la province.

Enfin, l'Alberta n'a ajouté aucune puissance éolienne l'an dernier, mais demeure le troisième marché de l'éolien au pays avec ses 1 479 MW.

Les nouveaux projets éoliens mis en service au Canada en 2016 représentent un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars.

Le Canada compte maintenant 285 parcs éoliens composés de 6 288 éoliennes en service.