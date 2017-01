Nouvelle erronée: le bureau de Trudeau demande à Fox News de corriger

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau accuse le réseau américain Fox News de relayer de fausses informations au sujet de l’attentat de Québec dans le but d’entretenir la «peur et de la division» au sein de la population.

Dans une lettre envoyée mardi, la directrice des communications de M. Trudeau, Kate Pruchase, a donné un véritable coup de gueule au co-président du réseau américain, Bill Shine.

Dans cette missive, aussi transmise aux journalistes de la tribune parlementaire canadienne, Mme Purchase demande officiellement à la chaîne de télévision de corriger une publication émise sur Twitter, indiquant que le suspect de la fusillade de Québec était d’origine marocaine.

La confusion vient du fait que durant les premières heures suivant la tragédie, il a été rapporté par des médias que les autorités détenaient deux suspects, dont un d’origine arabe. Ce dernier a toutefois été écarté rapidement, puis relâché par les policiers qui le considèrent depuis comme un simple témoin. Ce que Fox

News n’a pas corrigé et ce faisant, un message «trompeur» continue d’être partagé sur le web, déplore Mme Purchase.

«Ces tweets de Fox News ternissent la mémoire des six victimes et de leurs familles puisqu’ils répandent de l’information fausse, font de la politique identitaire et suscitent la peur et la division dans nos communautés», écrit-elle.

Campé bien à droite, le réseau Fox News appuie presque sans réserve les politiques du président Donald Trump.

«Prétendre que tous les musulmans sont des terroristes, ce n’est pas seulement de l’ignorance, c’est irresponsable, tranche-t-elle avec véhémence. Répandre la peur et fermer nos frontières, ce n’est pas une solution», a appuyé Mme Purchase.