Pas de lacunes majeures en soins de santé en Gaspésie

Il n’existe pas de lacunes majeures dans les soins fournis par les hôpitaux, les CLSC et les centres de soins de longue durée en Gaspésie, selon un rapport du Protecteur du citoyen dévoilé mardi.

Même s’il y a place à l’amélioration, le Protecteur du citoyen a soutenu que le nombre de recommandations «s’avère relativement modeste, compte tenu du nombre élevé d’installations visées».

Il a néanmoins soumis des recommandations, suggérant que le délai de 10 minutes pour l’évaluation au triage du CLSC de Murdochville soit respecté, que le personnel concerné des hôpitaux de Maria et de Gaspé ainsi qu’aux CLSC de Grande-Vallée et de Murdochville reçoive une formation pour mieux intervenir auprès des patients en soins palliatifs et de fin de vie ou que les résidents du Centre d’hébergement Mgr-Ross de Gaspé aient la possibilité de recevoir un bain avec immersion dans l’eau.

L’enquête souligne le dévouement du personnel soignant qui «démontre un fort engagement à l’égard de «ses» résidents».

Le Protecteur du citoyen avait ouvert une enquête à la suite d’un signalement reçu en juin dernier concernant l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.