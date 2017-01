Pharrell Williams devient papa de triplés!

Pharrell Williams est devenu père d'une famille nombreuse en une fois! Sa femme, Helen Lasichanh, avec qui il a eu un premier fils prénommé Rocket Ayer il y a huit ans, vient de donner naissance à des triplés.

L’information a été confirmée par leur porte-parole au magazine Vanity Fair. Pour l’instant, néanmoins, on ne connaît ni le sexe ni le prénom des nouveau-nés. On sait en revanche qu’ils sont, tout comme la maman, « en bonne santé et heureux ». La naissance a eu lieu un peu plus tôt ce mois-ci.

Pharrell Williams risque donc d’être très occupé toute cette année. Outre l’arrivée de trois enfants d’un coup dans son foyer, il s’est également engagé dans plusieurs projets, que ce soit dans la mode, avec Chanel, mais aussi au cinéma – il s’est impliqué dans la production de Hidden Figures récemment.

On a néanmoins hâte de connaître les prénoms des trois bébés de Pharrell Williams, qui avait redoublé d’imagination pour le prénom de son premier fils avec sa femme Helen.

«De la même façon que les Indiens prénomment leurs enfants en rapport avec une force ou un animal ou un élément, nous avons prénommé notre fils après une machine créée par l’homme pour s’élever dans les airs, avait-il expliqué à Oprah Winfrey. Métaphoriquement, c’était à cause du Rocket Love de Stevie Wonder, du Rocket Man d’Elton John et du Rocket de Herbie Hancock. Tous mes musiciens préférés. Et son deuxième prénom ce n’est pas "Man", c’est Ayer, comme Roy Ayers.»